Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко

Регина усиленно готовится к материнству. Она решила ответственно подойти к новой роли и отправилась на курсы для беременных.

В своем Instagram девушка опубликовала видеозапись, на которой беседует с медиком. 28-летняя Тодоренко познакомилась с молокоотсосом и детским аспиратором. Врач сообщил девушке, что "некоторые женщины дают 1,5 литра молока за один раз". Эта информация шокировала звезду. «Это же можно продавать», — со смехом отметила изумленная Регина.

Напомним, что Тодоренко и Топалов обручились в конце июля. В Сети тут же поползли слухи, что телеведущая ждет ребенка. Однако информацию о скором пополнении звезды комментировать отказывались.

Однако в начале сентября, когда живот Регины было сложно скрывать от общественности, знаменитости признались. Теперь будущие родители готовятся к появлению наследника.

Правда, свадьба певца и телеведущей состоится только через год.