Ещё
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Звезда вот-вот подарит своему возлюбленному — певцу Владу Топалову первенца.
Регина усиленно готовится к материнству. Она решила ответственно подойти к новой роли и отправилась на курсы для беременных.
В своем Instagram девушка опубликовала видеозапись, на которой беседует с медиком. 28-летняя Тодоренко познакомилась с молокоотсосом и детским аспиратором. Врач сообщил девушке, что "некоторые женщины дают 1,5 литра молока за один раз". Эта информация шокировала звезду. «Это же можно продавать», — со смехом отметила изумленная Регина.
Напомним, что Тодоренко и Топалов обручились в конце июля. В Сети тут же поползли слухи, что телеведущая ждет ребенка. Однако информацию о скором пополнении звезды комментировать отказывались.
Однако в начале сентября, когда живот Регины было сложно скрывать от общественности, знаменитости признались. Теперь будущие родители готовятся к появлению наследника.
Правда, свадьба певца и телеведущей состоится только через год.
"Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные", — рассказывала прессе беременная Тодоренко.
Дни.ру: последние новости
Муж Бородиной ужаснул кадром покалеченной собакой дочери "Очень плоха": на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США признали подготовку к войне с Россией27
«Страна разделена надвое»
Умер Сергей Овсянников33
Турчак попросил запретить показ комедии о блокаде
РПЦ выдвинула условие Константинополю719
Видео
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
01:20
Названы сроки создания С-700
Оружие Армия
04:00
РПЦ приняла решение по Константинополю
Общество
00:40
Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
Политика
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
01:12
Путин наградил избитых футболистами чиновников
Политика
00:51
Названа причина ЧП на парковке в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение