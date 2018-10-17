«Стыдно за свою грубость»: Ольга Бузова оправдалась перед поклонниками

Верные почитатели теледивы раскритиковали действия светской львицы, которая отвергла участника проекта «Замуж за Бузову » Валентина Коробкова.

Ради своей возлюбленной молодой человек решился на отчаянный шаг: он не только сбежал от съемочной группы, но и прошел пешком 324 километра только для того, чтобы увидеться с Ольгой. Поклонники раскритиковали Бузову за холодность, отметив, что она могла проявить участие к уставшему и изможденному Коробкову, который едва-едва передвигал ноги. После непродолжительной беседы теледива отправила Валентина восвояси, вернувшись к Лебедеву. Позже Ольга Бузова извинилась за свой поступок, признавшись, что ей очень стыдно. «11 дней. 324 км. Ни о чем не жалею», — написал Валентин Коробков в своем микроблоге.

«Мне стыдно за свою грубость, но я думала тогда только о Денисе, и что ему это не понравится», — отметила телеведущая.

К слову, отношения с Денисом Лебедевым после проекта Ольга Бузова строить не стала. По словам ведущей, она не может доверять человеку, который ее «обманывает, изменяет, использует, предает и продает».