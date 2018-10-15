В Сети сообщили о смерти Шуры

Российский поисковик «Яндекс» «похоронил» певца Шуру (Александра Медведева).

При вводе имени певца в поисковую строку «Яндекс» выдавал справку, в которой говорилось, что Шура умер 13 октября в возрасте 43 лет.

Как рассказал сам артист, накануне его телефон и телефоны его директора и адвоката «разрывались» от звонков.

«Я жив и здоров, что называется не дождётесь, спасибо @yandex за «заботу» и «своевременное» оповещение!», — сыронизировал Шура на своей странице в Instagram.

Директор певца Павел Депершмидт в интервью «360» рассказал, что из-за информационного вброса пережил «страшную ночь».

«Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой», — рассказал Депершмидт.

Директор артиста заявил, что представители «Яндекса» не связывались с ними, и в настоящий момент он обсуждает дальнейшие действия с адвокатом.