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В Сети сообщили о смерти Шуры
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В Сети сообщили о смерти Шуры 

Рамблер 58 минут назад
Российский поисковик «Яндекс» «похоронил» певца Шуру (Александра Медведева).
При вводе имени певца в поисковую строку «Яндекс» выдавал справку, в которой говорилось, что Шура умер 13 октября в возрасте 43 лет.
Как рассказал сам артист, накануне его телефон и телефоны его директора и адвоката «разрывались» от звонков.
«Я жив и здоров, что называется не дождётесь, спасибо @yandex за «заботу» и «своевременное» оповещение!», — сыронизировал Шура на своей странице в Instagram.
Директор певца Павел Депершмидт в интервью «360» рассказал, что из-за информационного вброса пережил «страшную ночь».
«Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой», — рассказал Депершмидт.
Директор артиста заявил, что представители «Яндекса» не связывались с ними, и в настоящий момент он обсуждает дальнейшие действия с адвокатом.
Комментарии24
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