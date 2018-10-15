Певец Шура узнал о своей смерти и пережил «страшную ночь»

Певец Шура 15 октября пережил «страшную ночь» в связи с тем, что в поисковой выдаче «Яндекса» появилась информация о его смерти, сообщил каналу «360» представитель шоумена Павел Депершмидт. В результатах запроса значилось, что исполнитель умер 13 октября 2018 года.

Шура опубликовал скриншот из «Яндекса» с датой смерти на своей странице в Instagram. По его словам, из-за ошибки поисковика вечером 14 октября его телефон «разрывался» от звонков. Желавшие удостовериться, жив ли он, звонили его директору и адвокату.

«Я жив и здоров, что называется не дождетесь, спасибо "Яндексу" за "заботу" и "своевременное" оповещение!» — написал певец.

Депершмидт рассказал, что звонки с сообщениями о смерти Шуры повергли его в шок. «Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой», — вспомнил директор поп-исполнителя.

Несмотря на то, что юрист Шуры оперативно пожаловался в «Яндекс», ошибочную информацию убрали только к полудню 15 октября, отметил Депершмидт. Кто осуществил напугавший фанатов «информационный вброс», не установлено, добавил директор артиста.