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Пугачеву довели до слез
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Аллу Пугачеву довели до слез 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Стилист Аллы Пугачевой Алишер, который выпустил собственный сольный альбом, рассказал, как на съемках клипа примадонна не смогла справиться с эмоциями.
«Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем», — написал Алишер в Instagram.
По его словам, увидев плачущую артистку, стилист «не смог произнести ни одного слова», а «просто обнял ее и сам заплакал».
«Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренни, в то что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены», — добавил он.
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