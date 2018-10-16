Аллу Пугачеву довели до слез

Стилист Аллы Пугачевой Алишер, который выпустил собственный сольный альбом, рассказал, как на съемках клипа примадонна не смогла справиться с эмоциями.

«Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем», — написал Алишер в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALISHER (@alishermusic) 15 Окт 2018 в 1:27 PDT

По его словам, увидев плачущую артистку, стилист «не смог произнести ни одного слова», а «просто обнял ее и сам заплакал».