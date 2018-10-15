Стоянов высмеял новость о госпитализации

«Самая смешная новость за последние полгода», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщили, что Стоянов был доставлен в отделение хирургии одной из московских больниц ради проведения операции. По словам артиста, ему и впрямь сделали операцию — удалили зуб.

«Операция, конечно, но не такая серьезная», — отметил он.

По словам актера, в настоящее время он чувствует себя отлично, уже посмеялся над новостью со своей женой, а прямо сейчас намерен «пойти втихаря покурить».