Стоянов высмеял новость о госпитализации 

Актер Юрий Стоянов высмеял новость о своей госпитализации в беседе с агентством городских новостей «Москва».
«Самая смешная новость за последние полгода», — сообщил он.
Ранее СМИ сообщили, что Стоянов был доставлен в отделение хирургии одной из московских больниц ради проведения операции. По словам артиста, ему и впрямь сделали операцию — удалили зуб.
«Операция, конечно, но не такая серьезная», — отметил он.
По словам актера, в настоящее время он чувствует себя отлично, уже посмеялся над новостью со своей женой, а прямо сейчас намерен «пойти втихаря покурить».
Юрий Стоянов известен более чем семью десятками ролей в кино и сериалах, однако больше всего как соавтор юмористического шоу «Городок», в котором снимался вместе с коллегой Ильей Олейниковым.