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Билан рассказал о госпитализации отца
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Дима Билан рассказал о госпитализации отца 

Russianshowbiz.info + ещё 7 2 часа назад
Фото: @bilanofficial
Билан поделился с подписчиками Инстаграм, что его отцу недавно сделали операцию, и она прошла успешно. Переживания близких сменились радостью, трудный рубикон пройден, теперь впереди только реабилитация и хорошие мысли. Певец пожелал сил и скорейшего выздоровления своему «самому сильному отцу».
Фолловеры присоединились к добрым пожеланиям. Отца многие знают, как мужественного и жизнерадостного человека. Исполнителя похвалили за сыновьи чувства и отметили, что приятно видеть такую чудесную крепкую семью, в которой все друг друга поддерживают.
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