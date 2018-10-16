Билан рассказал о госпитализации отца

Билан поделился с подписчиками Инстаграм, что его отцу недавно сделали операцию, и она прошла успешно. Переживания близких сменились радостью, трудный рубикон пройден, теперь впереди только реабилитация и хорошие мысли. Певец пожелал сил и скорейшего выздоровления своему «самому сильному отцу».
Фолловеры присоединились к добрым пожеланиям. Отца многие знают, как мужественного и жизнерадостного человека. Исполнителя похвалили за сыновьи чувства и отметили, что приятно видеть такую чудесную крепкую семью, в которой все друг друга поддерживают.