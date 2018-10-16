Дима Билан рассказал о госпитализации отца

Фолловеры присоединились к добрым пожеланиям. Отца многие знают, как мужественного и жизнерадостного человека. Исполнителя похвалили за сыновьи чувства и отметили, что приятно видеть такую чудесную крепкую семью, в которой все друг друга поддерживают.