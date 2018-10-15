Губина сравнили с дряхлым дедом

«Препараты и алкоголь?»: Губин превратился в дряхлого деда

Андрей Губин уже давно отошел от дел и сегодня предпочитает скрываться от любопытных глаз, и недавно перебрался в Сочи . На улицах там артиста с трудом узнают — он сильно изменился.

А городе-курорте артист много гуляет, посещает кафе и часто бывает на пляже. Кроме того, Андрей нередко приезжает погостить в родную Уфу , где у него остались друзья и родственники.

"Мы заметили Губина в супермаркете "Лента", — рассказал местный житель. — Он был закутан в черный балахон с огромным капюшоном, так что с первого взгляда даже не узнали. Улыбнулся нам и попросил помочь выбрать вкусный йогурт. А когда расплачивался на кассе, неожиданно затянул свой хит. Подпевала вся очередь! Потом сфотографировались на память".

Как выяснил StarHit , Губин не так давно приезжал в столицу, чтобы наведаться в страховую компанию. "Он постоянно пропадает в Сочи, поэтому решил обезопасить московскую квартиру от нежданных гостей и непредвиденных случаев, — поделились сотрудники. — Губин произвел приятное впечатление, общался без пафоса. Правда, все пришли к выводу, что он сильно постарел. Как будто ему не 44, а все 60"

Те, кто видел Губина на улице, решили, что он выглядит как дряхлый дед, поскольку принимает запрещенные средства и злоупотребляет алкоголем. Но сам певец эти слухи никак не комментирует.