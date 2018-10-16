Ещё
Бузовой разбили сердце
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольге Бузовой разбили сердце 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: instagram.com/buzova86
Телеведущая Ольга Бузова в очередной раз была обманута. Недавно зрители увидели финальный эпизод проекта «Замуж за Бузову», где звезда приняла предложение от Дениса Лебедева. И в жизни пары должна была начаться новая глава.
Однако СМИ узнали, что Денис обманывал Ольгу и изменял ей, а на шоу пришел за популярностью. Мужчина также обманул семью артистки. Анна Бузова, сестра Ольги, прокомментировала в Instagram ситуацию так:
«Порядочность и честность — слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей».
Конечно, напрямую к Денису девушка не обратилась, однако многие поклонники уверены, что строки адресованы именно ему.
Стоит отметить, что Ольга Бузова исчезла из соц. сетей и ничего не рассказывает об обмане Лебедева.
Russianshowbiz.info: последние новости
Алексей Панин предостерег фанатов Матильда Шнурова обрела новую любовь Дима Билан рассказал о госпитализации отца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем133
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине195
Россияне ответили на угрозы Порошенко114
«Судьбы девочек поломаны»69
Названа причина смерти принца в Череповце32
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
01:15
Асаду подарили «вежливых людей»
Политика Ближний Восток
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
00:25
На Украине столкнулись два локомотива
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение