Ольге Бузовой разбили сердце

Телеведущая Ольга Бузова в очередной раз была обманута. Недавно зрители увидели финальный эпизод проекта «Замуж за Бузову», где звезда приняла предложение от Дениса Лебедева . И в жизни пары должна была начаться новая глава.

Однако СМИ узнали, что Денис обманывал Ольгу и изменял ей, а на шоу пришел за популярностью. Мужчина также обманул семью артистки. Анна Бузова , сестра Ольги, прокомментировала в Instagram ситуацию так:

«Порядочность и честность — слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей».

Конечно, напрямую к Денису девушка не обратилась, однако многие поклонники уверены, что строки адресованы именно ему.

Стоит отметить, что Ольга Бузова исчезла из соц. сетей и ничего не рассказывает об обмане Лебедева.