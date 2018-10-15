Ольга Кабо попала в больницу

Подписчиков Инстаграм удивил и испугал снимок Ольги Кабо на больничной койке, под капельницами. Поклонники подумали, что с ней что-то случилось. Актриса успокоила подписчиков и рассказала, что проходит плановую госпитализацию.

Осенью люди испытывают недостаток солнца, и для восстановления иммунитета звезда проходит курс инъекций японского препарата. По словам Кабо, препарат помогает восстановлению сбалансированной работы организма.

Фанаты посоветовали актрисе не работать на износ, чтобы не приходилось восстанавливаться таким сложным и затратным способом. Некоторые начали подозревать, что артистка использует стволовые клетки или даже проходит химиотерапию. Кабо включилась в обсуждение, но разуверять скептиков не стала, отметив, что каждый имеет право на свое мнение.