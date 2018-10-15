У певца Рода Стюарта нашли опухоль

У легендарного певца Рода Стюарта нашли опухоль

Известный британский рок-музыкант Род Стюарт два года назад узнал о своем страшном диагнозе. По информации зарубежных СМИ, у Рода нашли опухоль предстательной железы.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, поэтому операция не требуется. Музыкант лишь должен внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проверяться.

Свой диагноз Стюарт предпочел скрыть от общественности и сообщил новость лишь самым близким. Теперь же Род подумывает о том, чтобы публично поделиться своим опытом и поддержать тех, кто столкнулся с такой же проблемой, сообщает The Sun. Отметим, что пока Стюарт не давал каких-либо официальных комментариев.