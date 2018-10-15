Ещё
Вилкова стала предпринимателем и лишилась полмиллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры обокрали Екатерину Вилкову почти на 500 тысяч рублей 

Passion.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Passion.ru
30-летняя Екатерина Вилкова недосчиталась почти полумиллиона на своем банковском счету.
Журналистам «Московского комсомольца» удалось узнать, что еще в конце сентября счет актрисы Екатерины Вилковой в банке подвергся хакерской атаке, но девушка не знала об этом вплоть до начала октября и вот-вот могла потерять большую сумму денег безвозвратно.
«Дело в том, что сейчас всех актеров обязали оформлять свою деятельность как индивидуальное предпринимательство, чтобы мы платили налоги. Я законопослушный человек и стала на учет в налоговую как ИП, — рассказала Екатерина изданию. — В первых числах месяца мой бухгалтер сообщила, что деньги — 480 тысяч — пропали».
Актриса немедленно написала заявление в полицию и, естественно, в банк. Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Оперативно сработали и банковские служащие, которые буквально на следующий день вернули актрисе деньги. Но пока Екатерина не забирала заявление, чтобы преступники были найдены.
Passion.ru: последние новости
«Стараюсь держаться»: Марина Хлебникова впервые высказалась о потере гражданского мужа 83-летний Армен Джигарханян вновь госпитализирован в больницу Молодой муж Екатерины Климовой подогрел слухи о расставании с ней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бавария предала Меркель82
Невозможная посадка самолета попала на видео71
Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ49
Умер Степан Пучинян10
«Однозначно»: Песков ответил Жириновскому19
Видео
03:22
Бавария предала Меркель
В мире
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
04:32
Cиноптики удивили москвичей прогнозом
Погода Новости Москвы
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
02:00
Умер Степан Пучинян
Общество Происшествия
02:24
Заправку F-35 над Афганистаном сняли на видео
Армия Оружие
03:59
Нигерийский принц умер в ночном клубе РФ
Происшествия
00:51
«Огромный НЛО» сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
03:09
Первый выход «Казани» попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение