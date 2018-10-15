Вилкова стала предпринимателем и лишилась полмиллиона

Хакеры обокрали Екатерину Вилкову почти на 500 тысяч рублей

30-летняя Екатерина Вилкова недосчиталась почти полумиллиона на своем банковском счету.

Журналистам « Московского комсомольца » удалось узнать, что еще в конце сентября счет актрисы Екатерины Вилковой в банке подвергся хакерской атаке, но девушка не знала об этом вплоть до начала октября и вот-вот могла потерять большую сумму денег безвозвратно.

«Дело в том, что сейчас всех актеров обязали оформлять свою деятельность как индивидуальное предпринимательство, чтобы мы платили налоги. Я законопослушный человек и стала на учет в налоговую как ИП, — рассказала Екатерина изданию. — В первых числах месяца мой бухгалтер сообщила, что деньги — 480 тысяч — пропали».

Актриса немедленно написала заявление в полицию и, естественно, в банк. Стражи порядка возбудили по данному факту уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Оперативно сработали и банковские служащие, которые буквально на следующий день вернули актрисе деньги. Но пока Екатерина не забирала заявление, чтобы преступники были найдены.