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Перекрывшая МКАД жена депутата сняла видео с мужем
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Скандальная жена депутата записала совместное видео с мужем 

Рамблер 1 час назад
Оксана Яковлева, известная как певица Yaxana, ранее перекрывшая МКАД ради съемок клипа, опубликовала в Instagram видео танцев со своим мужем муниципальным депутатом Щелковского района. В забавном видео на котором пара явно дурачится в танце, упитанный мужчина одет в футболку и трусы.
«Американский стиль», — подписано видео.
Ролик был опубликован еще до инцидента и до недавнего времени не привлекал особого интереса.
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Седьмого октября Яковлева и несколько ее спутников ради съемок клипа частично перекрыли МКАД и устроили пробку. Ситуация была заснята и попала в интернет. На видео несколько девушек танцуют и поют на дороге.
По словам представителя певицы, вся эта история в интерпретации СМИ была местам преувеличена. По решению Перовского суда столицы Яковлева была оштрафована на 20 тысяч рублей. Она также извинилась перед теми, кому доставила неудобство, снимая свой клип на МКАД.
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