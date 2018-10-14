Перекрывшая МКАД жена депутата сняла видео с мужем

Скандальная жена депутата записала совместное видео с мужем

Оксана Яковлева , известная как певица Yaxana, ранее перекрывшая МКАД ради съемок клипа, опубликовала в Instagram видео танцев со своим мужем муниципальным депутатом Щелковского района. В забавном видео на котором пара явно дурачится в танце, упитанный мужчина одет в футболку и трусы.

«Американский стиль», — подписано видео.

Ролик был опубликован еще до инцидента и до недавнего времени не привлекал особого интереса.

Седьмого октября Яковлева и несколько ее спутников ради съемок клипа частично перекрыли МКАД и устроили пробку. Ситуация была заснята и попала в интернет. На видео несколько девушек танцуют и поют на дороге.

По словам представителя певицы, вся эта история в интерпретации СМИ была местам преувеличена. По решению Перовского суда столицы Яковлева была оштрафована на 20 тысяч рублей. Она также извинилась перед теми, кому доставила неудобство, снимая свой клип на МКАД.