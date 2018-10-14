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Гоген Солнцев поссорился со своей похорошевшей женой
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Гоген Солнцев поссорился со своей похорошевшей женой 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Instagram
Преобразившаяся 63-летняя Екатерина Терешкович ушла из дома.
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев опубликовал в микроблоге совместное фото со своей тетей Светланой Черепановой. Как отметил Гоген в подписи к фото, он очень рад визиту тетушки. А вот его 63-летнюю жену новость о том, что Светлана придет в гости, не порадовала. Екатерина, по словам Гогена, «куда-то ретировалась».
В целом, пишет Солнцев, день в семье вообще не задался. «Катерина у нас человек сложный», — резюмирует Гоген. Он пожелал своим подписчикам, чтобы в их семьях царил мир, и близкие родственники никогда не ругались.
Вообще, после пластической операции характер Екатерины изменился. Большинство зрителей, да и сам Гоген, считают, что женщина стала сногсшибательно выглядеть. Почувствовав себя снова молодой и привлекательной, Катерина начала «капризничать». Она совсем забросила домашнюю работу, стала регулярно пропадать из дома, провоцировать ревность у молодого мужа и предъявлять повышенные требования в салонах красоты.
Екатерина Терешкович помолодела на 15 лет / фото: кадр из передачи
Тетя шоумена, Светлана Черепанова, называет Екатерину «горгоной», которая «вместо зубов поменяла душу». Женщины постоянно ругаются, когда сталкиваются дома.
Это расстраивает Гогена. Но поклонники поддерживают шоумена ободряющими комментариями: «Солнцев, ты красавец. Все будет хорошо!». Правда, многие выражают уверенность, что все это — постановочное шоу, и на его участников уже неловко смотреть. «Это все цирк с вашей стороны, и вся Россия это видит, Екатерина вам не нравится и уж точно не подходит, — считает одна из подписчиц. — И после операции она красивее не стала… Надеюсь, вскоре вы станете умнее».
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