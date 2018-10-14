Панин выступил с объяснением после инцидента

Актер Алексей Панин пояснил в своем в Instagram, почему он ехал по пешеходной улице на Mercedes Gelandewagen. С подписчиками он объяснился в видео.

Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А, в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят и подъезжают к своим домам", — заявил актер.

Он также посетовал, что приехав на съемочную площадку только и слышал о том, что «средства массовой информации раздувают новый скандал» из-за того, он «на большой скорости проехался на Gelandewagen по пешеходной улице».

Ранее в интернете появился ролик, с катающимся по проспекту Кирова актером. Голос за кадром, предположительно, принадлежащий Панину, говорит: "Чисто по-саратовски, по пешеходной улице". На что звучит сказанное детским голосом: «Папа, нас за это посадят».