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Бузова снова оказалась в Грозном
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Бузова примерила мусульманский платок 

Russianshowbiz.info + ещё 3 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соц. сети Instagram совместный снимок с Рамзаном Кадыровым. Звезда приехала в Грозный, чтобы поздравить главу Чечни с Днем рождения.
«Как и обещала, приехала поздравить с днём рождения Рамзана Кадырова. Мое восхищение и уважение просто безгранично! Рамзан, спасибо тебе за всё. Зная, что у нас есть такой человек, становится спокойно на душе. Как же мне тут хорошо, как же легко дышать… Грозный, я тебя люблю», — прокомментировала Ольга.
Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на приятные слова в адрес Рамзана. Некоторые посчитали, что Ольга приехала в Чечню из-за финансового интереса. Однако другие подписчики поддержали звезду, отметив, что ей очень идет мусульманский платок.
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