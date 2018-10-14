Бузова снова оказалась в Грозном

Бузова примерила мусульманский платок

«Как и обещала, приехала поздравить с днём рождения Рамзана Кадырова. Мое восхищение и уважение просто безгранично! Рамзан, спасибо тебе за всё. Зная, что у нас есть такой человек, становится спокойно на душе. Как же мне тут хорошо, как же легко дышать… Грозный, я тебя люблю», — прокомментировала Ольга.

Поклонники артистки неоднозначно отреагировали на приятные слова в адрес Рамзана. Некоторые посчитали, что Ольга приехала в Чечню из-за финансового интереса. Однако другие подписчики поддержали звезду, отметив, что ей очень идет мусульманский платок.