Мадонна опять в центре скандала! А все из-за массажера для лица

Весь октябрь в Instagram Мадонна постит рекламу нового массажёра для лица от косметического бренда певицы MDNA Skin. И хоть в рекламе нет ничего пошлого, подписчики решили, что устройство похоже на вибратор. И мы не шутим!

«Она это рекламирует с таким лицом, словно этот массажёр из магазина для взрослых!»; «Мадонна решила вспомнить молодость! Снова взялась за игрушки БДСМ», — пишут в комментариях.

Напомним, в 2017 году на презентации своего бренда в Америке Мадонна оказалась в центре скандала. Дело в том, что её реклама косметики была снята в стиле БДСМ, что вызвало вопросы у поклонников.