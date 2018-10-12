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Мадонна опять в центре скандала
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Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене

Мадонна опять в центре скандала! А все из-за массажера для лица 

Peopletalk 1 час назад
Весь октябрь в Instagram Мадонна постит рекламу нового массажёра для лица от косметического бренда певицы MDNA Skin. И хоть в рекламе нет ничего пошлого, подписчики решили, что устройство похоже на вибратор. И мы не шутим!
«Она это рекламирует с таким лицом, словно этот массажёр из магазина для взрослых!»; «Мадонна решила вспомнить молодость! Снова взялась за игрушки БДСМ», — пишут в комментариях.
Напомним, в 2017 году на презентации своего бренда в Америке Мадонна оказалась в центре скандала. Дело в том, что её реклама косметики была снята в стиле БДСМ, что вызвало вопросы у поклонников.
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