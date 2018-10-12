Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова

Михаила Пореченкова лишают ролей из-за поддержки Донбасса

Российский актер Михаил Пореченков пожаловался на то, что его снимают с утвержденных ролей из-за его позиции в отношении республик Донбасса. Однако это не помешало ему вернуться на экран вместе с сериалом «Агент национальной безопасности».

Недавно стало известно, что сериал «Агент национальной безопасности» возвращается на экраны. Леха Николаев, которого играет Михаил Пореченков, спустя 20 лет стал выглядеть иначе, — заматеревшим и уставшим. В интервью « Комсомольской Правде » Пореченков сказал, что это обманчивое впечатление — герой остался прежним. Буквально выйдя из дикого леса в современность, он ужаснулся изменившейся действительностью.

По словам одного из сценаристов, герой сериала Леха Николаев последние 15 лет после увольнения со службы в ФСБ жил в лесу в Псковской области , курил мох и питался лосиными экскрементами. Создатели сериала поставили задачу показать зрителю человека, оказавшегося в условиях мира, который сильно изменился во время его отсутствия. Вернувшись в Питер после работы егерем в диком лесу, он видит, что реальность совсем стала совсем иной. При этом он все тот же добрый парень Леха, борец за справедливость, человек из прошлого. С устаревшими понятиями.

Жизнь в лесу изменила главного героя, он заметно потяжелел — стал больше похож на генерала, чем на оперативника.

«Мы же начинали в 1999 году, когда мне не исполнилось и 30 лет. И в этом тоже есть определенная задумка: как только у нас в стране кто-то становится похожим на генерала, он мгновенно осовременивается — забывает и себя, и прежние принципы и понятия. А вот Леха, несмотря на прожитые годы и внешний вид, внутренне не поменялся», — подчеркнул Пореченков.

Отвечая на вопрос о геополитической подоплеке в сериале — противостояния нашей страны и Запада, Пореченков сказал, что «у них не было этого». «Одно дело юмор и самоирония, а другое… Сакцентируемся на психологии», — добавил актер.

В беседе с ФАН Пореченков посетовал на то, что его снимают с утвержденных ролей из-за его позиции в отношении республик Донбасса.

«Я не знаю, с чем это связано. Вероятно, с моей открытой позицией, — сказал Михаил. — Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места».

Говоря о героях, которые вдохновляли его в юные годы, он признался, что Буратино — это «его детство». «Вот это был герой. Артемон и все прочие. Из книг? Капитан Сорвиголова, Павка Корчагин», — продолжил артист.

«Нужны ли современным детям супергерои? Черт его знает. Смотрю на своих детей и не могу понять! Парадокс и ужас в том, что детям ничего не интересно. Они заточены на мусор и треш, на вещизм. Из серии: «О чем мечтаешь?» — «Кроссовки „Луи Виттон“. Пф, да чтобы я в детстве мечтал о кроссовках?! Мир объехать, в космос полететь — это да. А нынешние? О новом айфоне, о новой приставке. К сожалению, наблюдаю всеобъемлющую дебилизацию. Им даже неинтересно разговаривать. Становятся людьми „из коробки“. Есть, конечно, другая молодежь, но ее все меньше и меньше», — заявил звезда «Агента национальной безопасности».

По мнению актера, современные дети очень внушаемые. Система лайков вызывает зависимость, подобную наркотической. Он считает, что это работает жестче любого репрессивного аппарата и подавляет личность.

«Они самые несвободные, хоть и кричат об обратном: не умеют собирать информацию и делать выводы. Только репосты, не приходя в сознание. Ужас в том, что число лайков побеждает здравый смысл. Большинство лайкнуло — и я тоже пойду. Посмотрите говноблогеров — лидеров мнений — это же ужас! Катастрофа», — выразил свое негодование Пореченков.

Михаил также сравнил себя со своим героем Лехой Николаевым, чьи понятия остались прежними и устарели, тогда как мир вокруг изменился.