Первый канал объяснил отмену съемок с Гузеевой

«Очень плоха»: на Первом канале рассказали о болезни матери Гузеевой

Поклонники Ларисы Гузеевой встревожены — появился слух, что у актрисы якобы ушла из жизни мать. Спровоцировала же его новость об отмене съемок программы "Давай поженимся!". Корреспондент Dni.Ru прояснил ситуацию.

"Съемки, действительно, отменили, но по техническим причинам, — рассказали работающие над программой сотрудники Первого канала. — Отмена никак не связана с Ларисой Гузеевой и, тем более, с ее матерью. Хотя мы знаем, что она очень плоха и состояние здоровья вызывает серьезные опасения. Но без любимой передачи зрители в любой случае не останутся — программа снимается блоками, сразу несколько выпусков, поэтому запас есть".

Напомним, что в начале октября ведущая "Давай поженимся!" на своей странице в социальной сети поместила снимок, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. Рядом — дочь звезды Ольга, протягивающая руку.

"Моя дорогая девочка с бабулей. Моя мамочка, моя драгоценная, моя маленькая, моя деточка, моя крошечка, моя любимая, мы тебя не отпустим!" — написала актриса под снимком, судя по всему, намекая, что очень боится потерять дорогого человека.

Гузеева явно была взволнована состоянием своей 86-летней матери Альбины Андреевны. По этой причине она даже снизила былую активность в Инстаграме, чем всерьез встревожила и напугала поклонников.

Как писали ранее Dni.Ru, у 59-летней Гузеевой с мамой в последние годы сложились очень теплые отношения. В 1997-м знаменитость перевезла ее из Оренбургской области в Москву и поселила рядом. Телеведущая не раз признавалась, что в неоплатном долгу перед родительницей, потому что в молодости изрядно потрепала ей нервы.