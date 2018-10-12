Экс-участница «Дома-2» госпитализирована на Кипре

Ирина Агибалова госпитализирована

Стало известно, что экс-участница Дома-2 Ирина Агибалова попала в неприятную ситуацию на Кипре . Женщина почувствовала себя нехорошо и была вынуждена обратиться к врачам. Медики долгое время не могли поставить Ирине точный диагноз.

«Лечат антибиотиками. Поставили редкий диагноз. Придется платить за лечение, так как я не оформила страховку на эту поездку. Пока еще постельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-за голода начался приступ мигрени. Плохо мне», — рассказала Агибалова журналистам «СтарХита».

Поклонники переживают за здоровье Ирины и желают ей скорейшего выздоровления. Отметим, что Агибалова уже долгие годы страдает от мигреней и часто вынуждена отменять все свои дела из-за состояния здоровья.

Напомним, что дочь Ирины Маргарита и ее супруг приобрели апартаменты на Кипре несколько лет назад, с тех пор вся семья часто отдыхает на острове и наслаждается теплой погодой.