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Экс-участница «Дома-2» госпитализирована на Кипре
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Ирина Агибалова госпитализирована 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Стало известно, что экс-участница Дома-2 Ирина Агибалова попала в неприятную ситуацию на Кипре. Женщина почувствовала себя нехорошо и была вынуждена обратиться к врачам. Медики долгое время не могли поставить Ирине точный диагноз.
«Лечат антибиотиками. Поставили редкий диагноз. Придется платить за лечение, так как я не оформила страховку на эту поездку. Пока еще постельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-за голода начался приступ мигрени. Плохо мне», — рассказала Агибалова журналистам «СтарХита».
Поклонники переживают за здоровье Ирины и желают ей скорейшего выздоровления. Отметим, что Агибалова уже долгие годы страдает от мигреней и часто вынуждена отменять все свои дела из-за состояния здоровья.
Напомним, что дочь Ирины Маргарита и ее супруг приобрели апартаменты на Кипре несколько лет назад, с тех пор вся семья часто отдыхает на острове и наслаждается теплой погодой.
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