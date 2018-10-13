Панин проехал по тротуару Саратова на Gelandewagen 

Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видеоролик, где разъезжает по пешеходной дороге в Саратове на Gelandewagen. Вокруг него — толпа пешеходов, а в салоне автомобиля, судя по разговорам на записи, сидит его маленькая дочь.
Из видеоролика неясно, ведет ли актер машину сам или находится на пассажирском сидении.
«Чисто по-саратовски! По пешеходной улице!», — говорит Панин.
Его дочь предупреждает, что за это их могут и посадить. С девочкой соглашается неизвестная женщина, которая также находилась в автомобиле.
По некоторым данным, второй голос принадлежит актрисе Маше Кроль — она вместе с Паниным приехала в Саратов на съемки.
Как сообщал News.ru, Панин ранее пригрозил уехать туда, где он «не увидит русского народонаселения» сразу же после окончания съемок. По словам актера, он не хочет жить рядом с «глупыми, злыми и ограниченными» людьми, которые вдобавок ко всему ещё и гомофобы.