Панин проехал по тротуару Саратова на Gelandewagen

Скандальный актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram видеоролик, где разъезжает по пешеходной дороге в Саратове на Gelandewagen. Вокруг него — толпа пешеходов, а в салоне автомобиля, судя по разговорам на записи, сидит его маленькая дочь.

Из видеоролика неясно, ведет ли актер машину сам или находится на пассажирском сидении.

Его дочь предупреждает, что за это их могут и посадить. С девочкой соглашается неизвестная женщина, которая также находилась в автомобиле.

По некоторым данным, второй голос принадлежит актрисе Маше Кроль — она вместе с Паниным приехала в Саратов на съемки.

Как сообщал News.ru, Панин ранее пригрозил уехать туда, где он «не увидит русского народонаселения» сразу же после окончания съемок. По словам актера, он не хочет жить рядом с «глупыми, злыми и ограниченными» людьми, которые вдобавок ко всему ещё и гомофобы.