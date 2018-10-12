Шнуров высказался о своей свадьбе отборным матом

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на шумиху вокруг своей личной жизни. Причем сделал он это в свойственной манере — матерным стихотворением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Окт 2018 в 3:11 PDT На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Шнуров опубликовал свою фотографию, а место подписи заняло новое стихотворение эпатажного артиста. Так как оно наполнено нецензурной лексикой, Dni.ru не могут его опубликовать целиком. Стихотворение начинается с того, что Шнуров перечисляет все, что интересует общественность в его персоне, в частности, отношение к алкоголю, участие в телепроекте "Голос", возможная женитьбы.

Суть произведения в том, что скандально известный исполнитель не понимает ажиотажа вокруг своей персоны, а еще дал понять, что его не волнует, что происходит в жизни других людей. По словам Сергея, он делает только то, что ему интересно, а на мнение посторонних ему плевать. Также артист заявил, что не будет соответствовать ничьим ожиданиям.

Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к посланию Сергея Шнурова. В частности, нашлись те, кто заявил, что благодаря своей публичности артист вынужден нести ответственность, что на него смотрят миллионы и берут пример.

"Многие из ваших во имя шума не только "***" © готовы, готовы душу заложить, близких подставить, друзей предать, а вы не довольны)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Человеку, который собирает тысячные стадионы, не ***, он несет таки определенную ответственность", "Такой старенький и дряхлый… молодец, что держится", "Да шнур, совсем ты скурвился, шоу голос это ваще *** … да и с таким отношением к другим, ты дождешься, всем тоже на тебя будет ***, посмотрим как ты тогда запоешь", — прокомментировали поэтический пассаж Сергея Шнурова пользователи Сети.

Ранее появилась информация о том, что недавно оформивший развод Сергей Шнуров снова собрался под венец. Якобы артиста заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября. Говорят, певец сообщил группе о намерении жениться, сопроводив заявление словами: "Жизнь меня ничему не учит".