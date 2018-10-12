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Стало известно о состоянии Караченцова
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«Его перевели из реанимации»: стало известно о состоянии Караченцова 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
66-й день рождения отметила известный композитор и поэтесса Елена Суржикова, чьи песни являются неотъемлемой частью репертуара Николая Караченцова, Ольги Кабо, Ксении Георгиади и многих других звезд. К этой дате был приурочен выход альбома "Таинство любви". Корреспондент Dni.Ru поздравил композитора с двумя событиями.
В новую пластинку, среди прочих композиций, вошел популярный шлягер "Звезды сошли с небес…", который незадолго до автакатастрофы записал Николай Караченцов и который оказался для него во всех смыслах пророческим. Правда, в новом альбоме эту песню исполняют коллеги Караченцова по театру "Ленком" — актеры Виктор Раков и Елена Степанова.
Сама Елена Павловна широко дни рождения не отмечает — празднует только в семейном кругу. Мотивирует это тем, что стало много заказов на песни, поэтому просто не хватает времени. А еще Елену Павловну очень огорчает состояние здоровья ен давнего и близкого друга Николая Караченцова.
По ее словам, актер, у которого год назад обнаружили онкологию, в очередной раз был госпитализирован по причине двустороннего воспаления легких. Как рассказала Dni.Ru Суржикова, Николай Петрович долго находился в реанимации, но сейчас его уже перевели в обычную палату и он чувствует себя гораздо лучше, так что у поклонников нет основания для беспокойства.
Напомним, что у самого Караченцова день рождения — 27 октября, и Елена Суржикова очень надеется лично поздравить друга.
"Я буду жить, я буду жить!", — артист постоянно твердит эту фразу.
При помощи жены Людмилы Поргиной, ставшей для него ангелом-хранителем, Николай Петрович много путешествует, посещает премьеры. И в день рождения намерен собрать всех друзей.
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