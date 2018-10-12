Муж Екатерины Климовой отреагировал на слухи о разводе

Несколько дней назад поклонники пары были встревожены, так как решили, что Екатерина Климова разводится с мужем. Однако сегодня Гела Месхи поспешил их успокоить.

Екатерина Климова уже три года состоит в браке с Гелой Месхи. Они познакомились на съемках сериала «Волчье солнце», где артисты исполняли главные роли. Однако на тот момент актриса еще не была официально разведена с мужем Игорем Петренко , хоть и рассталась с ним. Она сильно переживала из-за этого, но Гела оказался очень настойчив. Он долго добивался расположения девушки и дважды делать предложение руки и сердца: первый раз — на романтическом мосту в Нью-Йорке, второй — в Париже.

Однако несколько дней назад появились слухи, что пара подала на развод. Поклонники заметили, что на своей странице в соцсети Гела оставил неоднозначную надпись: «Свобода и только вперед». Более того, он отписался от своей супруги. Сегодня актер впервые отреагировал на сплетни. «Мы не разводимся», — написал он. Пользователи соцсети буквально вздохнули с облегчением. «Вы отличная пара», «Береги ее, она божественная», «Ну и напугал», — отреагировали поклонники.