Муж Екатерины Климовой отреагировал на слухи о разводе 

Несколько дней назад поклонники пары были встревожены, так как решили, что Екатерина Климова разводится с мужем. Однако сегодня Гела Месхи поспешил их успокоить.
Екатерина Климова уже три года состоит в браке с Гелой Месхи. Они познакомились на съемках сериала «Волчье солнце», где артисты исполняли главные роли. Однако на тот момент актриса еще не была официально разведена с мужем Игорем Петренко, хоть и рассталась с ним. Она сильно переживала из-за этого, но Гела оказался очень настойчив. Он долго добивался расположения девушки и дважды делать предложение руки и сердца: первый раз — на романтическом мосту в Нью-Йорке, второй — в Париже.
Однако несколько дней назад появились слухи, что пара подала на развод. Поклонники заметили, что на своей странице в соцсети Гела оставил неоднозначную надпись: «Свобода и только вперед». Более того, он отписался от своей супруги. Сегодня актер впервые отреагировал на сплетни. «Мы не разводимся», — написал он. Пользователи соцсети буквально вздохнули с облегчением. «Вы отличная пара», «Береги ее, она божественная», «Ну и напугал», — отреагировали поклонники.
. К слову, вскоре после этого Месхи удалил все свои публикации. Возможно, что так он решил оградить себя от ложных слухов. Напомним, что Климова является многодетной матерью. Четверых детей она имеет от трех браков: старшая дочь Елизавета появилась на свет в союзе с ювелиром Ильей Хорошиловым, отец мальчишек Матвея и Корнея — актер Игорь Петренко, а дочь Белла родилась вскоре после свадьбы Климовой с Месхи. Лишь недавно актриса впервые показала свою младшую наследницу.
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