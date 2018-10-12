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Гнойного проверят на экстремизм за баттл с Оксимироном
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Гнойного проверят на экстремизм за баттл с Оксимироном 

Вечерняя Москва + ещё 17 2 часа назад
Фото: Скриншот с видео
Столичная прокуратура начала проверку песни рэперов Вячеслава Карелина, известного как рэпер Гнойный, и Андрея Замая. Проверка началась после заявления от гражданина Зелимханова о содержании в текстах песен антисемитских и неонацистских взглядах. Адвокат музыкантов сообщил, что рэперы получили копию этого обращения.
Защитник певцов уточнил, что к проверке привлекаются лингвисты и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. В сообщении гражданина Зелимханова были приведены строчки из семи треков исполнителей, среди которых песни из нового альбома. Цитаты и из рэп-батла Гнойного и Оксимирона, также были включены в список.
— Заявитель утверждает, что рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций и привел строчки из семи песен исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона, и попросил разобраться, почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений, — сообщил адвокат музыкантов.
Отмечается, что по результатам проверки, против исполнителей может быть заведено дело об административном правонарушении, или инициировано уголовное дело. Отмечается, что в списке, отправленном в прокуратуру, числится около 20 песен исполнителей, сообщает ТАСС.
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