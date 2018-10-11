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Дешевое платье сожительницы Тимати возмутило фанатов
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Дешевое платье сожительницы Тимати возмутило фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала своим подписчикам новое вечернее платье. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в среду, 10 октября.
В серии из двух снимков Решетова позирует в серебристом облегающем платье с открытым плечом российского бренда The Select. «Платье мечты», — призналась девушка в описании к посту.
На официальной странице The Select в Instagram «платье-бестселлер» продается по цене 7800 рублей. Некоторых фанатов возмутила дешевизна наряда, и они высказали свое негодование в комментариях. «Разве это платье мечты? Да оно же стоит всего восемь тысяч… Столько бабла, а платье по дешевке покупаешь?» — стыдили они.
Другие не одобрили откровенность нарядов Решетовой. «Анастасия, поверьте, можно поскромнее одеваться, но при этом очень стильно, дорого и шикарно!» — призывали одни.
«То чувство, когда в длинном платье выглядишь красивее и сексуальнее, чем в коротком и прозрачном», — поддержали вторые.
Однако на данный момент публикация собрала около 100 тысяч лайков.
В сентябре российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк’oZa), опубликовала в своем Instagram снимок с явным фотошопом.
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