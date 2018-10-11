Романец похвасталась дорогостоящим ремонтом в доме

Виктория Романец показала дорогостоящий ремонт в новом доме

В мае этого года Виктория Романец приобрела собственное жилье. Сейчас звезда Дома-2 делает ремонт.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе уже около двух лет. Они официально поженились в августе прошлого года. Ранее Гусев ради новой возлюбленной развелся с Евгенией Феофилактовой

Весной этого года Романец и Гусев наконец приобрели собственное жилье. Таунхас находится на Новорижском шоссе в 23-х километрах от МКАДа, общая площадь которого составила 136 квадратных метров. Покупка обошлась Виктории в семь миллионов рублей. Сейчас звезда Дома-2 делает ремонт в доме.

фото: instagram

Уже через полтора месяца закончится черновая отделка дома, тогда Романец приступит к выбору мебели. При этом дизайнеры уже разработали проект, как будут выглядеть готовые комнаты. Виктория показала поклонникам, как в скором времени она обставит новый дом. Стоит отметить, что почти весь интерьер будет выполнен в пастельных тонах.

Пока что Виктория не знает точную сумму, которую ей придется потратить на ремонт, но специалисты считают, что убранство дома может стоить столько же, сколько и сам таунхаус, однако Романец не намерена экономить на своем жилище.