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Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище
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Коллеги придумали Андреевой обидное прозвище 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Анонимный сотрудник Первого канала назвал порталу «Дни.ру» прозвище телеведущей Екатерины Андреевой.
«За глаза мы ее зовем молотобоец», — рассказал он.
По словам собеседника издания, причиной, по которой Андреева получила такое прозвище от коллег, являются не столько ее широкие плечи, сколько нетрадиционная манера читать новости.
Кроме того, он рассказал, что коллеги недолюбливают Андрееву, так как она «считает себя королевой» — мало с кем здоровается, ведет себя нагло и высокомерно.
«Многое она делает непрофессионально и криво», — добавил он.
В понедельник стало известно, что Екатерина Андреева перестанет вести основной выпуск программы «Время» на Первом канале.
Андреевой нашли замену на Первом канале
Глава дирекции информационных программ канала Кирилл Клейменов, который сменит ее в этой роли, объяснил, что передаче нужен новый формат, который поможет зрителям разобраться в происходящем в стране и мире и познакомиться с точкой зрения, с которой они могли бы не согласиться.
По данным СМИ, Екатерина Андреева продолжит вести выпуски «Времени», которые видят жители других часовых поясов, а также субботний выпуск.
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