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Джигурда показал доказательства убийства Браташ
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Джигурда показал доказательства убийства Браташ 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актер Никита Джигурда в эфире программы «Светская хроника» показал заключение о смерти предпринимательницы Людмилы Браташ и фотографии с места ее гибели, которые ранее были засекречены.
В документе, представленном Джигурдой, сказано, что Браташ умерла от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания черепа. Также там говорится, что такую травму она могла получить в результате нападения другого человека.
Юрист Оксана Филачева обратила внимание на кровоподтеки на лице и груди женщины, гематомы на виске, рваные раны и синяки.
«Ее смерть могла носить только криминальный, насильственный характер, — подчеркнула Филачева.
Опрошенные «Пятым каналом» эксперты считают, что Браташ не могла получить такие травмы, упав с высоты собственного роста.
Джигурда рассказал со ссылкой на записи с камер видеонаблюдения, что в последнюю неделю перед смертью к Браташ приходил только ее бывший водитель Олег Куронов с женой и «какими-то другими». По словам актера, Браташ боялась Куронова и написала на него несколько заявлений в полицию.
Семья Куроновых отвергла обвинения Джигурды. Они заявили, что он все придумал, чтобы получить наследство.
В июне прошлого года появилась информация, что Джигурда получил право на наследство Браташ. Бизнесвумен была подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной, а также крестной их старшего сына.
Актер считал, что женщину убили, однако правоохранители не нашли никаких признаков преступления. Также он утверждал, что из квартиры Браташ исчезли все деньги и ювелирные украшения.
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