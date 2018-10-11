Джигурда показал доказательства убийства Браташ

В документе, представленном Джигурдой, сказано, что Браташ умерла от черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания черепа. Также там говорится, что такую травму она могла получить в результате нападения другого человека.

Юрист Оксана Филачева обратила внимание на кровоподтеки на лице и груди женщины, гематомы на виске, рваные раны и синяки.

«Ее смерть могла носить только криминальный, насильственный характер, — подчеркнула Филачева.

Опрошенные «Пятым каналом» эксперты считают, что Браташ не могла получить такие травмы, упав с высоты собственного роста.

Джигурда рассказал со ссылкой на записи с камер видеонаблюдения, что в последнюю неделю перед смертью к Браташ приходил только ее бывший водитель Олег Куронов с женой и «какими-то другими». По словам актера, Браташ боялась Куронова и написала на него несколько заявлений в полицию.

Семья Куроновых отвергла обвинения Джигурды. Они заявили, что он все придумал, чтобы получить наследство.

В июне прошлого года появилась информация, что Джигурда получил право на наследство Браташ. Бизнесвумен была подругой Джигурды и его жены Марины Анисиной , а также крестной их старшего сына.

Актер считал, что женщину убили, однако правоохранители не нашли никаких признаков преступления. Также он утверждал, что из квартиры Браташ исчезли все деньги и ювелирные украшения.