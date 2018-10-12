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Пореченков теряет работу из-за поддержки Донбасса
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«Роль отдали другому»: Пореченков теряет работу из-за поддержки Донбасса 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский актер Михаил Пореченков рассказал, что его снимают с утвержденных ролей из-за открытой поддержки ДНР. По словам артиста, его политические высказывание и поездка на Донбасс повлияли на его карьеру.
«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому», — пояснил актер.
Сначала Пореченков думал, что это совпадение, но когда ситуация стада повторяться вновь и вновь, решил разобраться, пишет kp.ru.
«Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места. Меня это не смущает. Значит, так надо», — подытожил актер.
В 2014 году в Сети появилось видео, как Михаил Пореченков в каске с надписью «пресса» стреляет из пулемета «Утес». Действие происходило в ДНР. Позже актер заявил, что патроны были холостые.
Также он посетил Донецк, где представил свой фильм «Поддубный». Он привез лекарства в одну из детский больниц и побывал в донецком аэропорту.
Служба безопасности Украины объявила Пореченкова в розыск. Против него было возбуждено дело по статье «Террористический акт или угроза его совершения».
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