«Роль отдали другому»: Пореченков теряет работу из-за поддержки Донбасса

Российский актер Михаил Пореченков рассказал, что его снимают с утвержденных ролей из-за открытой поддержки ДНР. По словам артиста, его политические высказывание и поездка на Донбасс повлияли на его карьеру.

«Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому», — пояснил актер.

Сначала Пореченков думал, что это совпадение, но когда ситуация стада повторяться вновь и вновь, решил разобраться, пишет kp.ru

«Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места. Меня это не смущает. Значит, так надо», — подытожил актер.

В 2014 году в Сети появилось видео, как Михаил Пореченков в каске с надписью «пресса» стреляет из пулемета «Утес». Действие происходило в ДНР. Позже актер заявил, что патроны были холостые.

Также он посетил Донецк, где представил свой фильм «Поддубный». Он привез лекарства в одну из детский больниц и побывал в донецком аэропорту.