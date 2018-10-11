Шнуров женится

Шнур женится: пришел в ЗАГС с блондинкой

Не успели высохнуть чернила на штампе о расторжении брака с супругой Матильдой в паспорте Сергея Шнурова , как музыкант вновь собрался жениться. Очевидцы заметили его в ЗАГСЕ на Английской набережной Санкт-Петербурга в компании эффектной блондинки.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев этого значимого события, подавать заявление органы записи актов гражданского состояния лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отправился 10 октября.

Доказательством матримониальных планов музыканта служит видеозапись, сделанная очевидцем накануне в ЗАГСе на Английской набережной Питера. На видокадрах фигурируют сам Шнуров и блондинка, которая ранее была замечена вместе с ним на стадионе на Крестовском острове, а также на группировки "Ленинград" гастролях в Сочи.

Версию о новой женитьбе Шнура подтверждает то факт, что на прошлой неделе музыкант объявил членам своей группы о намерении вновь связать себя узами законного брака.

"Жизнь меня ничему не научила" — процитировали музыканты слова слова своего лидера..

Напомним, 15 августа 2018 года Сергей Шнуров и его супруга Матильда официально расторгли брак, который продлился восемь лет.