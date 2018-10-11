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Раскрыта причина смерти актера из «Остина Пауэрса»
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Объявлена причина смерти карлика Мини-Мы из «Остина Пауэрса» 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, умер от отравления алкоголем. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на офис судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, опубликовавший результаты вскрытия актера.
В начале апреля 49-летний Тройер попал в больницу в критическом состоянии. Он был подключен к системе жизнеобеспечения, однако у него начали отказывать органы. Он умер 21 апреля. Тогда причина его смерти не раскрывалась.
Актер долгое время лечился от алкогольной зависимости, несколько раз проходил курсы реабилитации.
Верн Тройер сыграл в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень». Он также появлялся в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильме «Воображариум доктора Парнаса».
Рост Тройера составлял 80 сантиметров.
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