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Петросян и Харламов признались во взаимной симпатии
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Петросян и Харламов признались во взаимной симпатии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян и комик Гарик Харламов обменялись комплиментами в Instagram. Харламов одобрительно отреагировал на запись Петросяна, а тот отметил, что надо «научиться говорить добрые слова друг другу».
Петросян опубликовал монолог «Сантехник» 1992 года в своем исполнении. «Старшие помнят, что этот год оказался шоковым для народа. Цены взлетели в тысячу раз. Настроение было поганое. Поэтому профессиональный юморист должен был просто веселить, тем самым создавать настроение, не смотря на пугающую действительность. И я, отойдя от жесткой сатиры, начал это делать. До сих пор нередко зрители в зале просят меня исполнить этот номер», — признался юморист.
По его словам, один из зрителей даже писал ему, что во время прослушивания монолога от смеха врезался на машине в дерево. «Мне очень жаль. Берегите деревья!» — пошутил Петросян. Он предложил подписчикам проголосовать за монолог, который они хотели бы увидеть в его исполнении в Instagram.
Под постом появились десятки сообщений. Запись прокомментировал резидент Comedy Club Гарик Харламов: «Этот монолог заставлял меня кататься оп полу от смеха! Это повлияло на мою профессию однозначно! Спасибо вам и автору». В ответ Петросян поблагодарил комика за откровенность и признался, что многое из его творчества ему «очень нравится». «Также заявляю об этом прилюдно. Нам нужно научиться говорить добрые слова друг другу, если что-то или кто-то нравится». Харламов выразил согласие.
Петросян зарегистрировался в Instagram в 2015 году. В настоящее время на его аккаунт подписаны 69 тысяч пользователей.
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