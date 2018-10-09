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«Ненавижу»: Серов об избитой телеведущей
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«Ненавижу»: Серов об избитой телеведущей 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певцу Александру Серову вновь пришлось оправдываться. Теперь из-за обвинений в избиении телеведущей из Челябинска Ларисы Сладковой.
Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» заявил, что знать не знает эту журналистку из провинции. Более того, судя по описанию, это даже не его типаж, с такой как она он даже знакомиться не стал бы.
“Я таких наоборот ненавижу! С большой грудью и особенной накачанными губами. Они напоминают мне чернокожего политика Чомбе. У него губищи были такие, как четыре моих. Такие как она меня не привлекают! Упаси Бог!” — рассказал певец.
Серов отмечает, что дождется следующего заявления Сладковой.
“Мой друг сейчас родная советская милиция. Адвокаты есть. Как только она дальше продвинется, сразу пойдет заява. Свидетели, где, когда бил, когда насиловал, давайте факты!” — отрезал артист.
Серов сетует, что из-за постоянного упоминания его имени в прессе в связке с грязными историями, у него может резко упасть популярность. Поклонники перестанут воспринимать его серьезно, приходить на концерты. Александр полагает, что его пытаются уничтожить.
“Мы — засвеченные фигуры. Берется любой кто-то с фингалом, кто-то с двумя миллионами, кто-то беременная. А ток-шоу нужны интриги, у них проблема с рейтингами”, — цитирует исполнителя "Комсомольская правда".
Напомним, что на днях журналистка и телеведущая Лариса Сладкова из Челябинска опубликовала собственное фото, на котором у нее под глазом виднеется большой синяк. Ниже женщина призналась, что гематома — это последствие страстной встречи с исполнителем Александром Серовым. Вскоре журналистка удалила пост, однако ушлые пользователи Сети успели сделать скриншот фотографии.
Добавим, что артист уже подал заявление в Следственный Комитет против бывшей участницы из «Дома-2» Дарьи Друзьяк. Девушка в телеэфире сообщила, что Серов избил и изнасиловал ее, также артист является отцом ее будущего ребенка. Этот рассказ девушки не нашел фактического подтверждения, однако певцу до сих пор приходится оправдываться.
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