Бузова извинилась перед отвергнутым женихом

В одном из последних выпусков шоу "Замуж за Бузову" Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект, чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила у парня прощения.

Гринев, некоторое время назад являвшийся любимчиком Ольги, покинул шоу в седьмом выпуске. Накануне исключения жениха из проекта Бузова обвинила его в желании пропиариться, чтобы после ухода выпустить книгу о ее соблазнении.

Певица посчитала, что Александр неискренен по отношению к ней и отправила его домой. Но звезда все-таки решила сменить гнев на милость и извинилась перед Гриневым за свои слова.

Ольга обратилась к молодому человеку через свой Instagram. Она поблагодарила Александра за подаренные ей эмоции. "Я еще раз убеждаюсь в том, что недосказанность, отсутствие четких объяснений могут многое разрушить, в первую очередь, доверие. Но прошло время, и оно многое расставило по своим местам", — написала Бузова.

Она отметила, что желает парню счастья.

"Я помню нашу первую встречу и момент прощания. Прости", — резюмировала певица и телеведущая.

Как Гринев отреагировал на эти извинения, пока неизвестно. К слову, ранее молодой человек дал фанатам шоу повод усомниться в правдивости происходящих там событий.

Напомним, ранее произошел скандал вокруг имени Ольги Бузовой после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша пообещали блогерам взлет популярности за счет поклонников певицы. Спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего мошенники исчезли с деньгами. Сама же Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.