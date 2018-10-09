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Бузова извинилась перед отвергнутым женихом
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Бузова извинилась перед отвергнутым женихом 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
В одном из последних выпусков шоу "Замуж за Бузову" Ольга упрекнула участника Александра Гринева в том, что он пришел на проект, чтобы таким образом прославиться. Однако вскоре поющая ведущая попросила у парня прощения.
Гринев, некоторое время назад являвшийся любимчиком Ольги, покинул шоу в седьмом выпуске. Накануне исключения жениха из проекта Бузова обвинила его в желании пропиариться, чтобы после ухода выпустить книгу о ее соблазнении.
Певица посчитала, что Александр неискренен по отношению к ней и отправила его домой. Но звезда все-таки решила сменить гнев на милость и извинилась перед Гриневым за свои слова.
Ольга обратилась к молодому человеку через свой Instagram. Она поблагодарила Александра за подаренные ей эмоции. "Я еще раз убеждаюсь в том, что недосказанность, отсутствие четких объяснений могут многое разрушить, в первую очередь, доверие. Но прошло время, и оно многое расставило по своим местам", — написала Бузова.
Она отметила, что желает парню счастья.
"Я помню нашу первую встречу и момент прощания. Прости", — резюмировала певица и телеведущая.
Как Гринев отреагировал на эти извинения, пока неизвестно. К слову, ранее молодой человек дал фанатам шоу повод усомниться в правдивости происходящих там событий.
Напомним, ранее произошел скандал вокруг имени Ольги Бузовой после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша пообещали блогерам взлет популярности за счет поклонников певицы. Спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего мошенники исчезли с деньгами. Сама же Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.
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