Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»

«Она очень опытная»: Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской

Киевская пианистка не раз подчеркивала, что Армен Джигарханян был ее первым и единственным мужчиной. Ее нежная женская плоть так и рвалась навстречу темпераментному Армянину, который в итоге лишил ее невинности. Но теперь у нее другой любовник.

Виталина признавалась, что была безнадежно влюблена в Армена Борисовича с 16-ти лет. Тогда она впервые увидела спектакль с участием народного артиста. И потом ходила почти на всего постановки с ним.

Однажды после репетиции Джигарханян позвал юную пианистку поужинать в грузинский ресторанчик, а потом пригласил ее к себе. Прекрасно понимая, чем все это может закончится, Виталина приняла его приглашение. «Безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями", — говорила она в интервью. Именно тогда киевская красавица и стала женщиной. Ей шел 22-й год…

Но престарелый актер не оценил жертвы. И вскоре на всю страну стал называть лишенную им девственности красавицу "воровкой", призывал ее посадить. За всеми этими скандалами и тяжбами нимфа по имени Витилина стала забывать, что она в первую очередь — женщина. А ведь ее хотят чуть ли не все мужчины страны!.. Нежная, хрупкая, обаятельная, кажется, что определение "гений чистой красот" — это о ней.

Снова любимой и желанной она ощутила себя с певцом Прохором Шаляпиным . Он на пять лет младше Виталины, но в их случае разница в возрасте — плюс. Во-первых, Виталина многому может научить раскрепощенного певца в постели. Она, как говорят, горячая и ненасытная. Во-вторых, у Проши много энергии и сил — он может осчастливить подругу несколько раз за ночь.