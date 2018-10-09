«Ты сдохнешь»: Жесткое заявление Милявской

«Ты сдохнешь»: Жесткое заявление Лолиты Милявской

Лолита Милявская дала чрезвычайно откровенное интервью шоумену, актеру Вячеславу Манучарову . Эпатажная артистка рассказала о том, как употребляла наркотики, сколько занимается сексом и почему отказалась от диет.

В новом выпуске передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", которая выходит на официальном YouTube-канале артиста, появилось интервью с Лолитой Милявской. 54-летняя певица оказалась очень откровенной (возможно, этому способствовала разобранная постель, в которой снимались Лолита и Вячеслав). Так, Милявская призналась, что пробовала наркотики. Это случилось, когда она вела шоу "Без комплексов".

Артистка объяснила: "Я теряла силы, и один вполне определенный *** (плохой человек. — Прим.ред.) мне сказал, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. И я попробовала это дело. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: "Ну, я в тренде". Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: "Стоп, ты сдохнешь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) 8 Окт 2018 в 2:53 PDT Сейчас Лолита позволяет себе лишь спиртное, причем для того, чтобы выпить, ей не нужна компания. Она это делает, чтобы взбодриться. "Могу ходить, слушать, придумывать что-то… я себе тихонько наливаю. Потом я тихонько ложусь спать. Просыпаюсь — голова светлая… И я иногда в гримерке могу "квакнуть", чтобы у меня глаз горел", — рассказала Милявская.

Певица оказалась настолько откровенной, что даже поведала о своей интимной жизни. Восемь лет назад Лолита вышла замуж за тренера по сквошу Дмитрия Иванова . Мужчина младше нее на 12 лет, однако влюбленных разница в возрасте не смущает. "Кто говорит, что не надо трахаться? Надо, если хочется. Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу. Ну а как, если меня месяц может не быть дома?" — задала риторический вопрос Лолита.

Артистка призналась, что когда была свободна, могла позволить себе интрижки на гастролях. Причем Милявская считает, что этого не надо стесняться, потому что "это нормальная жизнь". "Но если я была в отношениях, сходить налево для меня было табу", — заявила певица.

Зашла речь и о диетах, которых Лолита давно не придерживается. По ее словам, она себя держала в форме до 45 лет, и это "съело" часть ее жизни. "Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве", — заметила Лолита Милявская.