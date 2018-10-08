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Успенская рассказала о состоянии дочери
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Любовь Успенская откровенно рассказала о состоянии здоровья дочери 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна, получила серьезную травму после неудачного падения с велосипеда на Коста-Рике.
Татьяне диагностировали двухсторонний перелом челюсти, после чего ей провели неудачную операцию, которая привела к заражению крови. После этого Любовь Успенская решила отправить дочь на лечение в Швейцарию.
«У нее могла быть гангрена — три зуба нижних ушли вниз, их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс», — комментирует певица.
Сейчас состояние Татьяны стабильное, но девушку ждет непростой период реабилитации.
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