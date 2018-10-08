Успенская рассказала о состоянии дочери

Любовь Успенская откровенно рассказала о состоянии здоровья дочери

Дочь певицы Любови Успенской , Татьяна, получила серьезную травму после неудачного падения с велосипеда на Коста-Рике

Татьяне диагностировали двухсторонний перелом челюсти, после чего ей провели неудачную операцию, которая привела к заражению крови. После этого Любовь Успенская решила отправить дочь на лечение в Швейцарию.

«У нее могла быть гангрена — три зуба нижних ушли вниз, их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс», — комментирует певица.

Сейчас состояние Татьяны стабильное, но девушку ждет непростой период реабилитации.