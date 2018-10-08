Экс-супруга Джигарханяна назвала бредом его обвинения

Экс-супруга Джигарханяна заявила, что не понимает, в чем ее обвиняют

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не понимает суть выдвинутых против нее обвинений.

Такое заявление она сделала после очередного заседания в мировом судебном участке 310 Останкинского района Москвы , где слушается уголовное дело о нарушении тайны частной жизни.

"Я не понимаю, в чем Армен Борисович меня обвиняет. Его показания я могу назвать либо заведомо ложным доносом, либо бредом. Так я могу охарактеризовать то, что он обо мне наговорил", — отметила обвиняемая.

Она не верит в возможность получить наказание в виде реального лишения свободы.

"Это я исключаю, я не преступник и никаких преступлений не совершала", — добавила Цымбалюк-Романовская.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", максимальная санкция которой составляет 2 года лишения свободы. Она не считает себя виновной.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Эвелины Мазур, камера работала полгода. Обвиняемая якобы объяснила ей установку камеры необходимостью следить за делами мужа.