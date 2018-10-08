Резидент «Камеди Клаб» попал в реанимацию

По информации Telegram-канала, 4 октября участник телешоу «Камеди Клаб» был госпитализирован в одну из больниц Москвы . Там ему диагностировали некое тяжелое заболевание и поместили в реанимацию.

К настоящему времени медики сумели стабилизировать состояние 33-летнего юмориста. По этой причине Попов был переведен из реанимации в обычное отделение.

Других данных о здоровье звезды «Камеди Клаб» канал не приводит. Тем временем РЕН ТВ отмечает, что у Попова мог произойти приступ.

Роман Попов известен главным образом как участник юмористических телепроектов «Камеди клаб» и «Камеди Баттл». Кроме того, Попов играл в таких фильмах и сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Каникулы президента» и «В спорте только девушки 2».