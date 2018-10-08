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Резидент «Камеди Клаб» попал в реанимацию
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Резидент «Камеди Клаб» попал в реанимацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Comedy club
Юморист Роман Попов попал в реанимацию, сообщает «112».
По информации Telegram-канала, 4 октября участник телешоу «Камеди Клаб» был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Там ему диагностировали некое тяжелое заболевание и поместили в реанимацию.
К настоящему времени медики сумели стабилизировать состояние 33-летнего юмориста. По этой причине Попов был переведен из реанимации в обычное отделение.
Других данных о здоровье звезды «Камеди Клаб» канал не приводит. Тем временем РЕН ТВ отмечает, что у Попова мог произойти приступ.
Роман Попов известен главным образом как участник юмористических телепроектов «Камеди клаб» и «Камеди Баттл». Кроме того, Попов играл в таких фильмах и сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Каникулы президента» и «В спорте только девушки 2».
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