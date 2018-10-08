Первый канал ответил на требования уволить Стриженову 

Телеведущая Екатерина Стриженова останется в ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале», несмотря на недовольство зрителей. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в программе.
Ранее Стриженову раскритиковали в Instagram. Интернет-пользователи заявили, что она «не тянет» на ведущую политической передачи и не разбирается в политике. По их мнению Стриженова рассуждает о том, чего не знает.
По словам собеседника «Ура.ру», замен в ток-шоу не планируется, так как у руководства канала нет претензий к Стриженовой.
Представительница телеведущей сообщила агентству, что Стриженова может ответить на критику в соцсетях.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Стриженовой в программе «Время покажет» удается уравновесить соведущих Артема Шейнина и Анатолия Кузичева, когда они переступают «грань дозволенного». Манукян удивился, что у зрителей не возникает вопросов к поведению и «стилю дворовой шпаны» ведущих-мужчин.