Первый канал ответил на требования уволить Стриженову

Телеведущая Екатерина Стриженова останется в ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале», несмотря на недовольство зрителей. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в программе.

Ранее Стриженову раскритиковали в Instagram. Интернет-пользователи заявили, что она «не тянет» на ведущую политической передачи и не разбирается в политике. По их мнению Стриженова рассуждает о том, чего не знает.

По словам собеседника «Ура.ру», замен в ток-шоу не планируется, так как у руководства канала нет претензий к Стриженовой.

Представительница телеведущей сообщила агентству, что Стриженова может ответить на критику в соцсетях.