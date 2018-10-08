Изменившийся Жуков опубликовал фото жены с «незнакомцем»

Певец Сергей Жуков опубликовал на своей странице в соцсети «Инстаграм» фотографию своей жены с «незнакомцем».

Накануне солист группы «Руки вверх» разместил в социальной сети селфи с отдыха в итальянском городе Сирмионе.

«Вообще не похож на себя!» — отреагировали его подписчики.

По словам одних, Жуков хирургическим путем приподнял веки, из-за чего его глаза стали выглядеть крупнее, по словам других, это и вовсе не Жуков, а его младший брат Михаил.

Некоторое время спустя певец отреагировал на удивление фанатов, опубликовав новое фото «незнакомца» — на этот раз со своей женой Региной Бурд

Теперь пользователи соцсети не сомневались, кто перед ними. Тем не менее многие отметили, что Жуков сильно похудел.

Недавно Сергей Жуков перенес несколько операций в связи с грыжей, которую заработал, ударившись о металлическую конструкцию за кулисами одного из своих концертов.