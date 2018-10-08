Арестованы счета Степаненко

Суд арестовал счета Степаненко в рамках бракоразводного процесса с Петросяном

"Хамовнический суд Москвы по нашему ходатайству арестовал все имеющиеся счета Степаненко. Призываем наших оппонентов сесть за стол переговоров, закончить бракоразводный процесс миром и перестать создавать напряжение как для самих себя, так и для миллионов зрителей", — сказал адвокат Петросяна.

По данным источника ТАСС, речь идет о рублевых и валютных счетах в различных российских банках.

"Речь идет о десятках миллионов рублей", — уточнил собеседник агентства.

Бракоразводный процесс артистов проходит в Хамовническом суде с 6 августа. О причине расставания официально не сообщается. Стоимость совместно нажитого ими имущества оценивается в 1,5 млрд рублей. Следующее заседание суда назначено на 14:00 мск 11 октября.