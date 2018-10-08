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Ольга Бузова пожаловалась на тяжёлую жизнь
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Ольга Бузова пожаловалась на тяжёлую жизнь 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
«Поющая ведущая» выложила в Инстаграм фото и видео со своих гастролей в Минске. Она радуется своему успеху на концертах и благодарит поклонников, за то, что их любовь придает сил и напоминает певице, кто она, и чего достойна.
Бузова отметила, что тур в Белоруссию стал «лучом света» в том кошмаре, который сейчас происходит в ее жизни. Фанаты сразу решили, что она имеет в виду неудачный гив, который привел её в суд, а также последние события шоу-сватовства «Замуж за Бузову».
Началось обсуждение действующих лиц модного проекта — женихов, подруг, самой артистки. Фолловеры заметили, что «нормальные мужики не пойдут выставлять свою любовь напоказ».
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