Ольга Бузова пожаловалась на тяжёлую жизнь

«Поющая ведущая» выложила в Инстаграм фото и видео со своих гастролей в Минске . Она радуется своему успеху на концертах и благодарит поклонников, за то, что их любовь придает сил и напоминает певице, кто она, и чего достойна.

Бузова отметила, что тур в Белоруссию стал «лучом света» в том кошмаре, который сейчас происходит в ее жизни. Фанаты сразу решили, что она имеет в виду неудачный гив, который привел её в суд, а также последние события шоу-сватовства «Замуж за Бузову».

Началось обсуждение действующих лиц модного проекта — женихов, подруг, самой артистки. Фолловеры заметили, что «нормальные мужики не пойдут выставлять свою любовь напоказ».