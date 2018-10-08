Семилетний физик поразил Галкина 

Семилетний уралец прочел лекцию по физике на шоу «Лучше всех» на Первом канале и поразил ведущего Максима Галкина.
Накануне Роман Копалиани из Нижнего Тагила стал одним из героев очередного выпуска программы.
Перед лекцией первоклассник оценил свои знания по физике примерно на седьмой класс, а также рассказал, что его увлечение предметом началось после просмотра мультфильма «Смешарики».
После этого вундеркинд взошел на кафедру и начал отвечать на сложные вопросы студентов. Например, Роман Копалиани объяснил, что такое закон всемирного тяготения, почему спотыкаясь, люди падают вперед, а поскальзываясь — назад, а также рассказал, какая сила действует на людей, сидящих на лавочке.
При этом мальчик выражался научным языком и приводил в доказательство своих слов различные формулы.
«Это невероятно, Рома! Ты меня поразил до глубины души!» — сообщил ему Галкин и вручил ребенку медаль.