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«Я грущу»: Шнурова откровенно о потерянной любви
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«Я грущу»: Шнурова откровенно о потерянной любви 

Дни.ру + ещё 1 52 минуты назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Светская львица Матильда Шнурова решила пообщаться со своими подписчиками. Отвечая на вопрос об отношениях с фронтментом группы Ленинград звезда призналась, что по-настоящему любила избранника.
Подписчики Шнуровой активно откликнулись на предложение дивы устроить вечер откровений. Разумеется, поклонники не обошли и тему развода звезды с Сергеем Шнуровым.
Матильду спросили, не жалеет ли она о разрыве. Знаменитость ответила, что она скорее грустит.
"Если что-то можно было изменить, мы меняли в течение 11 лет. На большее нас не хватило. Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь", — написала Матильда. Таким образом, можно сделать вывод, что светская львица явно не равнодушно к тому, что происходило между ней и скандальным музыкантом.
instagram.com/matilda.shnurova/
Ранее сообщалось, что Матильда Шнурова развелась и легко поделила имущество с Сергеем. По ее словам, она осталась с рестораном "Кококо" и балетной студией "Айседора". А еще Матильда решила не менять фамилию. "Зачем мне вся эта бумажная волокита?" — задала риторический вопрос Шнурова.
Матильда поблагодарила всех заинтересованных за теплые слова и поддержку, которые не рассчитывала получить. А еще она попросила не интерпретировать ее развод как-то однозначно, потому что причин много. "Жизнь очень сложная, многослойная, и дать однозначный ответ на вопрос, что случилось, я не могу", — призналась Матильда.
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