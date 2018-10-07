70-летний Георгий Мартиросян рассказал, что сгубило его первую жену

В эфире программы «Секрет на миллион» актер поделился подробностями о двух неудачных браках.

Георгий Мартиросян давно снискал славу любимца публики. Звезда театра и кино, кумир многих женщин был трижды женат. Первой супругой актера стала актриса Людмила Аристова — пара познакомилась во время учебы в Ростовском театральном институте, а через некоторое время родился сын Дмитрий. Этому браку не суждено было продлиться долго, спустя шесть лет после рождения ребенка его родители приняли решение расстаться. Георгий уехал покорять Москву , а Людмила с ребенком отправилась в Украину , где вскоре вновь вышла замуж. Второй брак Аристовой также оказался неудачным, после развода Людмила вернулась в Ростов-на-Дону, однако не смогла построить актерскую карьеру и из-за этого пристрастилась к алкоголю. Об этом Георгий Хачатурович откровенно рассказал Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Артист решил забрать сына к себе, узнав, в каком состоянии находится его мать. Мартиросян признался, что все попытки образумить Аристову не привели к успеху — ситуацию усугублял ее сожитель-алкоголик.

Сын актера Дмитрий также появился в студии программы, где подтвердил историю, рассказанную отцом. Мужчина отметил, что каждый раз, приезжая к матери, выгонял ее любовника, но тот вновь возвращался. Людмилы Аристовой не стало семь лет назад — ей было 63 года. По словам Мартиросяна, бывшую супругу сгубили пристрастие к алкоголю и развившийся из-за него цирроз печени.

В 1983 году Георгий Мартиросян женился на актрисе Татьяне Васильевой , родившей ему дочь Елизавету. Несмотря на то, что пара прожила вместе 12 лет, об этом браке бывшие супруги, сыгравшие вместе в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», вспоминают не очень охотно. Актер отметил, что многое из того, о чем рассказывает Васильева, далеко от правды: «Что-то пошло не так, что-то с нашими характерами, видимо, Татьяна Григорьевна очень ревнивый человек. Ей подруги шептали в уши, что я изменял. Доказывать было бесполезно. Я ей не изменял. Это вызывало злость, и она не могла выяснить правду. Это отравляло жизнь. „Крал мои трусы и дарил любовнице?“ —это женская фантазия. Такого точно не было, это ложь, это смешно».