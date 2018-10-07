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Шуфутинский решил сбежать в Россию
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Шуфутинский собирается вернуться в Россию 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOK
70-летний шансонье не планирует обзаводиться новой семьей, но решил осесть на родине.
Михаил Шуфутинский стал героем передачи «Честное слово». В ходе беседы он признался, что больше не хочет жить по ту сторону Атлантического океана и решил продать свой американский особняк.
Певец потратил на обустройство в США целых десять лет жизни. В девяностые он приезжал с гастролями в Россию и долгое время жил на две страны. Но в итоге ему захотелось осесть на одном месте. Так он принял решение перебраться на родину.
С супругой Маргаритой певец прожил вместе 40 лет, они воспитали двоих сыновей — Антона и Дэвида. Но три года назад Маргариты не стало. Женщина умерла от сердечной недостаточности, когда Шуфутинский был на гастролях. Когда полиция Лос-Анджелеса, добившись разрешения, вошла в дом Шуфутинских, Маргарита была уже мертва.
Певец высоко отзывается о женщине своей жизни — по его словам, нужно было быть «богиней», чтобы терпеть непростой характер Михаила. Такой могла быть только она.
На данный момент старший сын шансонье, Дэвид, живет в Москве. Младший решил остаться в США (кстати, он отдал двадцать лет службе в американской армии). У обоих сыновей есть семьи, дети — всего у Михаила Шуфутинского семь внуков!
Певец называет себя «хорошим дедом» и часто проводит время с семьями Дэвида и Антона.
Сам он пока не собирается снова становиться чьим-то мужем. «Жениться — это взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь», — считает Шуфутинский. Также, по его словам, свадьба всегда подразумевает создание семьи — а семья у него уже есть, и очень большая.
С собственной избранницей, которую певец упомянул косвенно, ему «хорошо», хотя и нет потребности в заключении брака. Судя по всему, он подразумевал свою молодую подругу, танцовщицу Светлану Уразову.
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