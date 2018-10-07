Ещё
Шуфутинский дал честное слово продать особняк в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шуфутинский дал честное слово продать особняк в США 

Lenta.ru + ещё 2 13 часов назад
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский намерен продать особняк в Филадельфии и окончательно обосноваться в России. Об этом он заявил в передаче «Честное слово» на Первом канале.
«Я строил этот дом не для себя, а для своей семьи. Продаю я его, не хочу жить в Америке», — заявил он, пояснив, что устал жить на две страны.
В ближнем Подмосковье у Шуфутинского также есть особняк, в классическом стиле с входной группой под фронтоном, колоннами и лепным декором на потолках.
70-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Он выпустил такие композиции, как «Третье сентября», «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».
Ежегодно 3 сентября соцсети пополняются новой порцией шуток, основанных на цитатах из одноименного хита Шуфутинского, особенно о горящих рябинах и переворачивании календаря. Впервые Шуфутинский исполнил эту песню в 1993 году.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз нашел новый повод обвинить Россию107
«Ребят, так жить невозможно»53
В РФ введут «контроль синяков»8
Индия «оправдалась» за оружие РФ121
Меланья Трамп пошла войной на мужа
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение