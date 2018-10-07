Шуфутинский дал честное слово продать особняк в США

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский намерен продать особняк в Филадельфии и окончательно обосноваться в России . Об этом он заявил в передаче «Честное слово» на Первом канале.

«Я строил этот дом не для себя, а для своей семьи. Продаю я его, не хочу жить в Америке», — заявил он, пояснив, что устал жить на две страны.

В ближнем Подмосковье у Шуфутинского также есть особняк, в классическом стиле с входной группой под фронтоном, колоннами и лепным декором на потолках.

70-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Он выпустил такие композиции, как «Третье сентября», «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

Ежегодно 3 сентября соцсети пополняются новой порцией шуток, основанных на цитатах из одноименного хита Шуфутинского, особенно о горящих рябинах и переворачивании календаря. Впервые Шуфутинский исполнил эту песню в 1993 году.