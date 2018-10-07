«Мальчик из Нальчика» окрутил Максакову и лишил жилья

НТВ. Певица тайно вышла замуж за кавказца моложе ее на 10 лет и переписала на избранника семикомнатную квартиру в Москве. После этого он исчез, «оставив легкомысленную блондинку разбитого корыта», передает

В распоряжении телеканала оказался судебный иск Марии Максаковой к новому мужу. В документе говорится, что 12 июля 2018 года между Максаковой-Игенбергс Марией Петровной и Халаевым Далхатом Георгиевичем в киевском загсе был заключен брак.

Сама Максакова несколько месяцев успешно скрывала брак с Далхатом Халаевым из Кабардино-Балкарии, который младше ее на 10 лет.

Сразу после свадьбы певица переписала на молодого мужа семикомнатную квартиру в центре Москвы. В середине сентября Максакова узнала, что муж продал жилье некоему Мурату Мержоеву из Ингушетии и исчез. Тогда она обратилась в правоохранительные органы и суд.

Сейчас Далхата Халаева ищут украинские силовики, брошенная супруга и журналисты.