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«Мальчик из Нальчика» окрутил Максакову и лишил жилья
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«Мальчик из Нальчика» окрутил Максакову и лишил жилья 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
СМИ сообщили что «мальчик из Нальчика» окрутил оперную диву Марию Максакову и лишил ее элитного жилья в центре Москвы.
Певица тайно вышла замуж за кавказца моложе ее на 10 лет и переписала на избранника семикомнатную квартиру в Москве. После этого он исчез, «оставив легкомысленную блондинку разбитого корыта», передает НТВ.
В распоряжении телеканала оказался судебный иск Марии Максаковой к новому мужу. В документе говорится, что 12 июля 2018 года между Максаковой-Игенбергс Марией Петровной и Халаевым Далхатом Георгиевичем в киевском загсе был заключен брак.
Сама Максакова несколько месяцев успешно скрывала брак с Далхатом Халаевым из Кабардино-Балкарии, который младше ее на 10 лет.
Сразу после свадьбы певица переписала на молодого мужа семикомнатную квартиру в центре Москвы. В середине сентября Максакова узнала, что муж продал жилье некоему Мурату Мержоеву из Ингушетии и исчез. Тогда она обратилась в правоохранительные органы и суд.
Сейчас Далхата Халаева ищут украинские силовики, брошенная супруга и журналисты.
Максакова — оперная певица, бывший депутат Госдумы, имеет гражданство России и ФРГ. В декабре 2016 года уехала на Украину вместе с мужем Денисом Вороненковым, где получила вид на жительство. В 2017 году Вороненкова застрелили в центре Киева, и Максакова осталась вдовой.
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